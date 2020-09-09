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Плюют и бьют ногами: дети издеваются над мальчиком-инвалидом

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Плюют и бьют ногами: дети издеваются над мальчиком-инвалидом
В ребенка плюют и бьют ногами в спину Фото: ukr.media

В Днепре мальчика с инвалидностью избили на стадионе. Свидетелями избиения были взрослые люди. Ребенка бьют и оскорбляют постоянно. Об инциденте сообщила мама в группе на Facebook. Она увидела в соцсети видео, на котором бьют ее сына.

"У меня крик души. Мой ребенок особенный. В течение 6 лет его периодически бьют, унижают провоцируют. Открыв страницу в соцсети, я увидела, как бьют моего ребенка, за кадром слышу, как голос подростка оскорбляет моего сына, и как он подсказывает другому мальчику, куда и как нужно его бить. Я узнала, что бил его не один мальчик, и не только дети за этим наблюдали, но и молодые мамы и взрослые мужчины, которые в 5 метрах решали свои вопросы. Куда катится мир, как мне остановить это? В моего ребенка плюют, бросают бутылки, бросают шины, подпрыгивают и бьют ногами в спину, а если завтра ударят так, что он не встанет?" - написала женщина и попросила о помощи.

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Пользователей соцсети действия детей возмутили. Они посоветовали маме обратиться в правоохранительные органы, поскольку у нее есть видеодоказательства избиения ее сына.

В городе Желтые Воды Каменского района Днепропетровской области местные жители встали на защиту 7-летней девочки с недостатками слуха и речи. Ее мать постоянно над ней издевается: бьет, кричит, унижает.

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