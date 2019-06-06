Плохой пример: заключенные начали бунт в колонии

На Днепропетровщине в колонии начались беспорядки. Фото: RT

Заключенные подняли бунт в Пятихатской исправительной колонии.

Колония расположена в селе Красноивановка Пятихатского района Днепропетровской области. Беспорядки началось с того, как группа заключенных не вышла на вечернюю проверку. Их поддержали 100 других заключенных, сообщает УНН.

Заключенные выбросили и подожгли матрасы. Протестовали против ненадлежащих условий проживания.

Огонь потушили. О пострадавших не сообщается.

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По факту беспорядков начато расследование. Ведется проверка.

27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а затем вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.