Планировали убить одного из министров

На министра готовили покушение. Фото: npu.gov.ua

Полиция предупредила покушение на одного из министров украинского правительства - министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

Об этом на брифинге сегодня, 18 ноября, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Задержали группу лиц, планировавших убийство одного из министров", – говорит Монастырский.

Заказчиков было двое. Одна из них – гражданка Украины. Ее вывели на подставного киллера. Это все было зафиксировано. Оказалось, что есть еще один заказчик – гражданин США. Ему министр с 2018-го года якобы должен $150 тыс. Сначала "выбить" этот долг должен был коллектор. Но это ему не удалось. Поэтому гражданин США решил убрать должника.

Было имитировано похищение жертвы. Его вывезли в дом под Киев. Заказчики – гражданка Украины и гражданин США приехали туда, чтоб убедиться в выполнении заказа.

"Киллер" якобы убил жертву выстрелом в голову. А потом закопал. Соответствующее видео послал заказчику.

"С 2020 года я нахожусь под охраной. По отношению ко мне было много разных угроз, в том числе членам семьи. Для меня шок, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер, в такое перешла. Были выигранные все суды. Поэтому манипуляции и шантаж, которые поступали постоянно, я на них не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов. Я публично дал интервью в январе 2018 года, что свою честь, достоинство и деловую репутацию защищаю в правовой плоскости. Эта ситуация для меня шокирующая", – рассказал Лещенко.

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