Пищевое отравление: за минувшие сутки госпитализировали 39 человек

За минувшие сутки зафиксировали три случая массового пищевого отравления. Фото: Facebook

4 сентября в трех разных регионах Украины зафиксировали три случая массового пищевого отравления.

в ГСЧС поступила информация о том, что в течение 3 и 4 сентября в Новояворовской районной лікареі с подозрением на пищевое отравление было госпитализировано 11 человек (из них 1 ребенок). 31 августа они праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворивского района (Львовская область), - сообщает Цензор.нет.

В Волынской области в Любешовской районной больницы с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" с. Железная дорога Любешовского района.

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В Черкасской области в инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализировано 12 человек (из них 5 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс" г. Черкассы.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Вечером 2 сентября минимум 7 студентов столичного вуза попали в больницы с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все они покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской.