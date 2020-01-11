Пилоты сбитого украинского самолета погибли мгновенно

Ракеты попали в кабину. Фото: Reddit

Ракета попала в кабину пилотов самолета МАУ, который сбили в Иране.

На фотографиях, которые обнародовал Офис президента, видно попадание ракеты в кабину пилота, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ВВС.

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"Мы считаем это уже доказанный факт. Поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу после первого удара", - сказал он.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.