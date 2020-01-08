Пилот не имел связи с диспетчером: сообщили новые подробности катастрофы украинского Boeing

Идентифицировали голос пилота украинского Boeing 737. Фото: slovoidilo.ua

В Иране после проверки черного ящика идентифицировали голос пилота украинского Boeing 737, разбившегося возле Тегеранa. Как выяснилось, от начала полета пилот не имел связи с башней и диспетчером.

Также известно, что экипаж не объявил состояние тревоги. Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде, передает агентство IRNA.

"Я не знаю причину задержки (вылета - ред.) и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с черного ящика самолета", - отметил он.

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Черный ящик передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. Абедзаде отметил, что в районе угроз не было. В то же время на вопрос, может ли это быть террористическим актом, он сказал: "Ни одного комментария о террористической атаки нельзя делать, пока не будет проведено исследование черного ящика".

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена и даты рождения пассажиров украинского самолета Boeing 737-800, разбившегося сегодня утром вблизи Тегерана. По ними видно, что на борту находились 28 детей.