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вторник, 13 апреля 2021 14:40

Пешеход порезал водителя такси
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В Житомире 37-летний пешеход порезал 27-летнего водителя такси из-за замечани
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомире 37-летний пешеход порезал 27-летнего водителя такси из-за замечани
В Житомире 37-летний пешеход порезал 27-летнего водителя такси из-за замечани

В Житомире двое пешеходов набросились на 27-летнего водителя такси из-за замечания.

Это произошло 12 апреля около 15:00 на ул. Бориса Тена. Там пешеходы шли по проезжей части дороги по трамвайным путям, что мешало движению транспорта. На замечание отреагировали нецензурной бранью. Далее завязался спор, который закончился резней, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Один из прохожих нанес водителю ножевое ранение. Травмированного доставили в хирургическое отделение больницы. Другие же участники события поспешили убежать прочь", - рассказали полицейские.

Участников события и места их возможного пребывания установили с помощью камер видеонаблюдения, рассказал начальник Житомирского райуправления полиции Сергей Синявский.

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"Уже в течение часа следователи отработали адреса проживания мужчин и установили их место нахождения. Один из них, который подозревается в нанесении ранения потерпевшему, 37-летний местный житель", - рассказал Синявский.

Подозреваемый объяснил, что ранения нанес непреднамеренно.

"Да, у меня был перочинный нож, маленький, я его хотел поцарапать или напугать чисто. В бедро машинально ударил, не знаю как", - говорит он.

Известно, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В Киеве трое иностранцев ударили несколько раз ножом 37-летнего таксиста и скрылись на его автомобиле Toyota Camry. Пострадавший с ножевыми ранениями попал в больницу. Нападающих - 36, 31 и 46 лет задержали.

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