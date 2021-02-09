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вторник, 09 февраля 2021 15:34

Первым был фельдшер: подробности семейной резни, в которой досталось полицейскому

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Первым был фельдшер: подробности семейной резни, в которой досталось полицейскому
На Волыни полицейский 31-летний Тарас Слюсарук отстреливался от напавшего на него с двумя ножами. Фото: facebook.com/policevolyn

Полицейского из Владимир-Волынского на Волыни 31-летнего Тараса Слюсарук спасают врачи.

Имеет резаные раны грудной клетки слева, большого пальца руки и правого бедра. С ножом на него напали во время вызова на семейную ссору. Перед тем дебошир набросился с кулаками на фельдшера "скорой", который приехал на вызов, рассказал Слюсарук.

"Думали, что это обычная ссора. Таких вызовов за смену приходит десятки. На месте происшествия увидели "скорую", фельдшер которой сказал, что медики не пойдут внутрь. Потому что один из мужчин агрессивный, ударил его кулаком. Мы вызвали подмогу и подошли к дому. Сначала из дома вышел брат напавшего, весь в крови, затем его жена, также избита и в крови. Они сказали, что между ними возник обычный семейный конфликт. Во время нашего общения из дома вышел еще один мужчина с двумя ножами в руках и внезапно нанес несколько ударов в живот своей жене, а затем - брату", - рассказал Тарас Слюсарук.

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Далее он направился с ножами к полицейским. В ответ Тарас дважды выстрелил в 40-летнего нападавшего. Тот сейчас под конвоем в реанимации, состояние тяжелое, говорят медики.

"Решение нужно было принимать за секунду. Я сделал 2 предупредительных выстрела вверх и хотел выстрелить в сторону нападавшего. Но он стоял рядом с другими, было скопление людей, темно, и это было опасно. Я увидел, как он направился в сторону напарницы, которая упала, поскользнувшись. После выстрелил дважды ему перед ногами. В этот момент он набросился на меня и нанес несколько ударов двумя ножами. Я выстрелил в него", - говорит Тарас.

Родственники нападавшего тоже в больнице. Их жизням нет угрозы. Конфликт в семье произошел из-за злоупотребления алкоголем. Следствие по делу продолжается.

В одном из сел Нововолынской территориальной общины на Волыни мужчина порезал брата, жену. Также набросился с ножами на полицейских. Событие произошло 6 февраля около 21:00. В ответ те применили оружие.

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