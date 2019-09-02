Первого сентября на Киевщине произошло сразу несколько самоубийств

Покончить с собой мужчин побудили бытовые проблемы. ФОТО: media.az

За минувшие сутки в Киевской области произошло 4 самоубийства. Все умершие — мужчины.

Сообщила об этом пресс-служба Нацполиции Киевской области на официальной странице в Facebook.

Совершены были самоубийства в разных районах.

"В Броварском — это местный житель 1965 года, в Бородянском — гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском — 1984 года и в Киево-Святошинском — 1968 года", — говорится в сообщении.

По факту каждого из случаев полиция начала досудебное расследование. Нынче известно, что почти всех мужчин покончить с собой побудили бытовые проблемы.

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