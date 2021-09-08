Пережили страшную трагедию: новые подробности убийства женщины и ее 13-летней дочери

36-летняя Марина Сасюк и ее дочь 13-летняя Кристина, которые в Житомире погибли от рук грабителя, уже пережили страшную трагедию. У них на глазах застрелился их муж и отец.

Что стало тогда причиной - никто не знал, по словам соседей.

Автор: freshnews.zt.ua В Житомире 36-летняя Марина Сасюк и ее дочь 13-летняя Кристина погибли от рук грабителя в собственной квартире

"Мы старались не расспрашивать, не задевать эту тему. Но люди говорили, что Кристина очень боялась пережить подобное еще раз. Очень боялась потерять маму, но в итоге они погибли в один день. Это какая-то дьявольская мистика", - рассказал сосед, передает OBOZREVATEL.

Известно, что Марина раньше работала на радио, потом у нее появился небольшой бизнес. Семья жила обеспечено.

22-летний подозреваемый - житель Житомира. Его зовут Дмитрий. Женат. Ранее не имел проблем с законом. Свою вину признал. Накануне преступления он якобы проигрался. В кафе заметил Марину Сасюк, которая отдыхала с подругами. Затем проследил за ней до ее дома, а утром проник в квартиру, чтобы ограбить.

Автор: Житомир.online Подозреваемый в убийстве женщины и ее дочери - 22-летний Дмитрий. Признался, что на преступление пошел ради ограбления

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"Я не был с ними знаком. Был вариант, что там могут быть открыты двери. Я хотел вынести драгоценности. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина, а оказалось - их две", - сказал подозреваемый во время судебного заседания.

Также он сообщил, что девочка первой ударила его ножом в спину.

"Пока есть информация, что девочка попыталась защитить себя и свою маму, потому схватилась за нож. Но силы были неравны", - рассказали источники в полиции.

Подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток. Если его вину докажут - может попасть за решетку пожизненно.

Трагедия произошла днем ​​4 сентября в Житомире. Спасатели во время тушения пожара в квартире пятиэтажки нашли тела женщины и ее дочери. Обе были убиты. Позже выяснилось, что из квартиры пропали ценности. Также - авто погибшей. На нем скрылся убийца. Его разыскали и задержали на рассвете 5 сентября в Ружинском районе Житомирской области. К спецоперации подключились полицейские Винницкой и Киевской области. Они перекрыли возможность отхода подозреваемого в другой регион.