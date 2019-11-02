Перевернулся автобус с пассажирами

Предварительно установлено, что в автобусе заклинило колесо. Фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области в ДТП попал пассажирский автобус.

В аварии пострадали 8 человек, сообщили в полиции.

Рейсовый автобус ехал по маршруту Залесье-1 - Каменец-Подольский. Возле села Должок Каменец-Подольского района съехал в кювет и перевернулся.

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Предварительно установлено, что в автобусе заклинило колесо.

В результате аварии травмировался 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса. Пострадавших с телесными травмами различной степени госпитализировали.

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