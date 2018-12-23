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воскресенье, 23 декабря 2018 17:27

Перевернулся автобус с пассажирами

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Перевернулся автобус с пассажирами
На Полтавщине произошла авария. Фото: Deita.ru

В Полтавской области перевернулся маршрутный автобус Mercedes Sprinter с 15 пассажирами.

Инцидент произошел на автодороге "Сумы-Ромны-Пирятин" в воскресенье, 23 декабря, сообщает областное управление Нацполиции.

"23 декабря на автодороге Сумы-Ромны-Пирятин вблизи села Красное водитель маршрутного такси Mercedes Sprinter сообщением Киев-Сумы не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и совершил опрокидывание. Предварительно в салоне находились 15 человек", - говорится в сообщении.

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Трое пассажиров получили незначительные телесные повреждения. Им оказали помощь на месте происшествия. Один человек госпитализирован.

Открыто уголовное производство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Возле села Чмикос Любомльского района Волынской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313 съехал в кювет и перевернулся. 11 из 18 пассажиров маршрутки получили телесные повреждения. Пять госпитализировали.

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