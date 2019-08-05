Перестрелка в Кирилловке: появилась информация о пострадавших

Перестрелка произошла у популярного пляжного комплекса под названием Pelican. ФОТО: ria-m.tv

Во время стрельбы в курортном поселке Кирилловка получили ранения 3 человека. Они были доставлены в больницу. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти.

Сообщили об этом в ГУ Национальной полиции в Запорожской области изданию Укринформ.

"Один из пострадавших скончался в больнице. Расследование продолжается. Открыто уголовное производство", — отметили в пресс-службе.

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Также правоохранители сообщили, что во время проведения первоочередных следственных действий удалось задержать 3-х жителей Днепра 1991 года, 1994-го и 1982 года рождения. Вскоре им будет объявлено о подозрении.

Уголовное производство по факту стрельбы открыли по 3-м статьям: покушение на преступление, умышленное убийство и хулиганство.

3 августа в центре курортного поселка Кирилловка устроили стрельбу. Произошло все у популярного пляжного комплекса Pelican. Конфликт разгорелся между представителями кавказской национальности. Часть участников перестрелки полицейским удалось задержать. Остальные скрылись на базе отдыха "Белуга".