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вторник, 06 августа 2019 18:03

Пересмотрели дело убийцы Оксаны Макар

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Пересмотрели дело убийцы Оксаны Макар
В Николаеве суд отказал осужденному за убийство Оксаны Макар в пересмотре дела. Фото - svidok.info

Сегодня, 6 августа, в Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по делу 29-летнего Евгения Краснощека. Он приговорен к пожизненному заключению за убийство Оксаны Макар.

Просил суд пересмотреть приговор. Однако ему было отказано, сообщает СВИДОК.info.

Краснощек просил о пересмотре дела в связи с появлением новых обстоятельств. Якобы, признание из него выбили силой. Но эти жалобы не нашли подтверждения, говорит прокурор Артем Шинкарюк.

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"Краснощеку было отказано, так как его требования не были аргументированными. Все его заявления о выбитых силой признаниях рассматривались и в суде первой инстанции, и при апелляционном рассмотрении дела. Сейчас же он заявляет о новых обстоятельствах, которых, по сути, нет. В связи с этим ему и было отказано в пересмотре дела", - отметил прокурор.

9 марта 2012-го года Евгений Краснощек вместе с товарищами 22-летним Артемом Погосяном и 24-летним Максимом Присяжнюком изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар и пытались задушить. Затем вынесли ее на недострой и подожгли. На следующее утро девушку с ожогами и переохлаждением нашел прохожий. Врачи 20 дней боролись за ее жизнь. Перенесла несколько операций, но сердце не выдержало. 29 марта Оксана Макар умерла.

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