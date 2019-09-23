Перекрыли мост из-за угрозы взрыва

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Мост в центре Одессы перекрыли из-за угрозы взрыва. Образовалась большая пробка.

Одесским правоохранителям в 11:20 поступило сообщение об угрозе взрыва моста в центре города, пишет пресс-служба ГУ ЧП в Одесской области.

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Взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа обследуют город на предмет взрывчатки. Как сообщают очевидцы, в соцсетях, речь идет о мосте Коцебу. На улице Ивана Бунина, в связи с этим, собралась пробка.

Здание СБУ в Запорожье проверили на наличие взрывчатки. Информация о минировании поступила вечером четверга. Взрывчатку, якобы заложили на территории ведомства.