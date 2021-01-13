Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке

Нарушение зафиксировала система видеоконтроля Фото: zaxid.net

На Луганщине пограничники задержали мужчину, который взял у россиянина 400 тыс. рублей.

Нарушение зафиксировала система видеоконтроля. К границе подъехал мужчина и вышел из машины. Между тем с российской стороны подбежал мужчина в спецформе и что-то передал через забор, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор

На это отреагировали пограничники отдела Троицкое. Гражданина Украины задержали сразу. В его авто под обшивкой днища нашли пакет, где было 400 тыс. русских рублей.

Мужчина пояснил, что, мол, по просьбе россиянина должен был обменять деньги в украинских банках. На нарушителя ждет административная ответственность.

Деньги же пограничники передали таможенникам.

Пограничники Сумского отряда задержали 60-летнего украинца, которого подозревают в серии преступлений. Мужчина шел пешком из России.