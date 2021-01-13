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среда, 13 января 2021 18:08

Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке

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Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Нарушение зафиксировала система видеоконтроля Фото: zaxid.net

На Луганщине пограничники задержали мужчину, который взял у россиянина 400 тыс. рублей.

Нарушение зафиксировала система видеоконтроля. К границе подъехал мужчина и вышел из машины. Между тем с российской стороны подбежал мужчина в спецформе и что-то передал через забор, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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На это отреагировали пограничники отдела Троицкое. Гражданина Украины задержали сразу. В его авто под обшивкой днища нашли пакет, где было 400 тыс. русских рублей.

Мужчина пояснил, что, мол, по просьбе россиянина должен был обменять деньги в украинских банках. На нарушителя ждет административная ответственность.

Деньги же пограничники передали таможенникам.

Пограничники Сумского отряда задержали 60-летнего украинца, которого подозревают в серии преступлений. Мужчина шел пешком из России.

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