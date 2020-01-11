Перед катастрофой самолета иранские военные просили ввести бесполетную зону

Бесполетную зону не утвердили. Фото: president.gov.ua

Перед катастрофой украинского самолета командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде просил ввести бесполетную зону на территории, где велись военные действия.

"Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что они просили создать бесполетную зону учитывая ситуацию войны. Но это не был утвержден по определенным соображениям", - сообщил журналист местного новостного сайта Iran Front Page Реза Хаастех в Twitter.

Руководитель командного пункта ПВО в зоне ответственности отправил запрос на разрешение высшему командованию. Не получил ответа и в течение 10 секунд решил дать команду на пуск ракеты. После этого он сообщил командованию, что управляемая ракета была выпущена.

"Он ошибочно принял пассажирский самолет за крылатую ракету и, после того, как на его запрос командование не ответило, вероятно, из-за прерывания связи, он выпустил ракету в самолет", - цитирует слова чиновника журналист.

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В среду утром Амир Али Хаджизаде сообщил иранским должностным лицам, что в КСИР предполагают, что сбили самолет с собственными гражданами на борту. Генштаб Вооруженных сил старательно изолировал всех, кто знал об инциденте и решил заявить о нем позже.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели. Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана. "Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.