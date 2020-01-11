Перед катастрофой самолета иранские военные просили ввести бесполетную зону

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1953
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 13320
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6660
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1431
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50715
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7605
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2007
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27711
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2772
Фото
Все фото
3
7
30
4
4
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
Показали фото кабины украинского борта с пробоинами от обломков ракеты
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
Иран официально признал, что сбил ракетой украинский самолет
&quot;Такие самолеты просто так не падают&quot; - продолжается памяти погибших в рейсе Тегеран-Киев
"Такие самолеты просто так не падают" - продолжается памяти погибших в рейсе Тегеран-Киев
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Место падения самолета МАУ зачистили бульдозером. Территория не охраняется
Видео
Все видео
Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет
Появилось вероятное видео пуска ракеты, которая сбила украинский самолет
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Сообщили причину падения лайнера Bek Air с украинцами
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Задержали самолет, которым контрабандисты возили в ЕС сигареты
Задержали самолет, которым контрабандисты возили в ЕС сигареты
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1674
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1854
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2772
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3735
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 441
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 15:21

Перед катастрофой самолета иранские военные просили ввести бесполетную зону

  Комментировать
Перед катастрофой самолета иранские военные просили ввести бесполетную зону
Бесполетную зону не утвердили. Фото: president.gov.ua

Перед катастрофой украинского самолета командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде просил ввести бесполетную зону на территории, где велись военные действия.

"Командующий воздушно-космическими силами КСИР заявил, что они просили создать бесполетную зону учитывая ситуацию войны. Но это не был утвержден по определенным соображениям", - сообщил журналист местного новостного сайта Iran Front Page Реза Хаастех в Twitter.

Руководитель командного пункта ПВО в зоне ответственности отправил запрос на разрешение высшему командованию. Не получил ответа и в течение 10 секунд решил дать команду на пуск ракеты. После этого он сообщил командованию, что управляемая ракета была выпущена.

"Он ошибочно принял пассажирский самолет за крылатую ракету и, после того, как на его запрос командование не ответило, вероятно, из-за прерывания связи, он выпустил ракету в самолет", - цитирует слова чиновника журналист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах

В среду утром Амир Али Хаджизаде сообщил иранским должностным лицам, что в КСИР предполагают, что сбили самолет с собственными гражданами на борту. Генштаб Вооруженных сил старательно изолировал всех, кто знал об инциденте и решил заявить о нем позже.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все 176 человек, находившиеся на боту, погибли. Среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Причиной катастрофы стал человеческий фактор, сообщил генштаб вооруженных сил Ирана.

"Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе близ Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор", - говорится в заявлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перед катастрофой самолета иранские военные просили ввести бесполетную зону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Погибли две третих жителей города

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Садовый заявил о слежке за ним

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 36905
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 22943
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 15489
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13761
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
 Просмотров: 13320
Происшествия
Сомнительно, что самолет сбили случайно - эксперт
Сомнительно, что самолет сбили случайно - эксперт Просмотров: 72
Лесник застрелил браконьера
Лесник застрелил браконьера Просмотров: 270
Пилот сбитого самолета вел диалог с аэропортом Тегерана до самой катастрофы
Пилот сбитого самолета вел диалог с аэропортом Тегерана до самой катастрофы Просмотров: 603
Бус с украинцами разбился в России: что известно
Бус с украинцами разбился в России: что известно
3
 Просмотров: 819
Экипаж сбитого лайнера не от маршрута не отклонялся. Иран снова врет
Экипаж сбитого лайнера не от маршрута не отклонялся. Иран снова врет Просмотров: 729
Больше всего комментируют
8
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
5
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
2
Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
2
СБУ назвала приоритетные версии крушения самолета МАУ
Голосов: 1426
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua