"Пенсионерка" с мужскими усами просила милостыню: разоблачение мошенника сняли на видео

"Женщина-попрошайка" оказалась мужчиной с усами. Фото: скриншот с видео

В центре Киева на майдане Независимости прохожие разоблачили лицо, занимающееся мошенничеством.

Соответствующее видео распространил "Киев Сейчас" в Telegram.

На кадрах видно, что "пожилая женщина" оказалась совсем не той, за кого себя выдавала.

"Парень, проходя мимо попрошайки, почувствовал неладное. Он подошел к "бабуле", чтобы взглянуть в глаза, а та оказалась с усами (мужчиной. - Gazeta.ua) и не такая уж и старая", - говорится в описании видео.

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В Киеве пожилая женщина просила милостыню у прохожих, а затем скупилась на 900 грн в супермаркете и с большими пакетами продуктов уехала на такси.