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воскресенье, 07 февраля 2021 05:25

Патрульный во время погони застрелил подростка
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5 лет назад, 7 февраля, в Киеве патрульный полицейский Сергей Олейник во время преследования BMW застрелил пассажира этого авто 17-летнего Михаила Медведева из Боярки Киевской области.

7 февраля 2016-го в Киеве патрульный полицейский Сергей Олейник во время преследования BMW застрелил пассажира этого авто 17-летнего Михаила Медведева из Боярки Киевской области. Дело до сих пор в суде
Фото: kiev.klichko.org
7 февраля 2016-го в Киеве патрульный полицейский Сергей Олейник во время преследования BMW застрелил пассажира этого авто 17-летнего Михаила Медведева из Боярки Киевской области. Дело до сих пор в суде
7 февраля 2016-го в Киеве патрульный полицейский Сергей Олейник во время преследования BMW застрелил пассажира этого авто 17-летнего Михаила Медведева из Боярки Киевской области. Дело до сих пор в суде
7 февраля 2016-го в Киеве патрульный полицейский Сергей Олейник во время преследования BMW застрелил пассажира этого авто 17-летнего Михаила Медведева из Боярки Киевской области. Дело до сих пор в суде
7 февраля 2016-го в Киеве патрульный полицейский Сергей Олейник во время преследования BMW застрелил пассажира этого авто 17-летнего Михаила Медведева из Боярки Киевской области. Дело до сих пор в суде

Полицейские увидели молодых людей, которые сели за руль машины в нетрезвом состоянии. Патрульные хотели их остановить. Открыли огонь. Сделали 34 выстрела. 21 раз попали в машину беглецов.

24-летний Ростислав Храпачевський был за рулем под действием наркотика амфетамина. Рядом сидел 17-летний Михаил Медведев. Позади - 24-летний Владислав Прихненко и Максим Кривонос, 22 года. Они ехали в ночной клуб.

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Михаил Медведев умер от ранения в легкое и сердце. Полицейского Сергея Олейника обвиняют в умышленном убийстве и покушении на убийство водителя и двух пассажиров. В феврале того же года суд арестовал патрульного Олейника. Меньше, чем через месяц, Апелляционный суд Киева отпустил его из СИЗО под домашний арест.

В декабря 2016 года прокуратура передала обвинительный акт в суд. За это время по делу сменилось несколько судей. И в апреле 2019 Голосеевский районный суд начал заново рассматривать обвинительный акт по патрульному. В прокуратуре Киева объяснили, что это произошло из-за смены судьи по делу. В 2017 года Сергей Олейника возобновили на службе в Нацполиции на административной должности.

Дело до сих пор находится в суде. Кроме профессиональных судей его рассматривают присяжные. Если вину Сергея Олейника докажут - могут посадить пожизненно.

Патрульный полиции Сергей Олейник, зчто астрелил пассажира BMW, ранее был пономарем в селе Тирловка Винницкой области. Кроме того, до службы в полиции, во время евромайдана, Олейник работал следователем, а затем уволился.

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Дата
07
февраля

Патрульный во время погони застрелил подростка

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