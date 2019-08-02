Патрульный спас самоубийцу

Полицейский во Львове не позволил мужчине выброситься из окна.
Тот решил покончить жизнь самоубийством и стоял в окне, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Мужчина разбил стекло, осколок которого потом сунул в рот.
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Самоубийцу удалось отвлечь патрульному Николаю Зеленевичу. Он схватил его за руку и затащил в помещение. Сейчас за мужчиной, который хотел совершить самоубийство, наблюдают врачи.
Полицейские предполагают, что Анна Пилявская, мать 2-летнего мальчика, которого нашли 27 июня мертвым в чемодане, покончила жизнь самоубийством.
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