Патрульный погиб в аварии

На Ровенщине в ДТП погиб полицейский Юрий Пуцак.Фото - rv.npu.gov.ua

В райцентре Демидовка Ровенской области произошла смертельная ДТП в ночь на 12 октября.

Погиб 35-летний Юрий Пуцак. Был старшим инспектором сектора реагирования патрульной полиции Млинивского райотдела полиции, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ровенской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майора полиции в авто раздавил грузовик

Юрий Пуцак на собственном авто не справился с управлением и въехал в дерево. От полученных травм скончался в реанимации. Погибший находился в отпуске.

В Киеве на проспекте Лобановского произошла авария, в результате которой погиб капрал полиции. Honda под управлением капрала вылетела в Volkswagen. Погиб водитель "японки". Четверо пострадавших.