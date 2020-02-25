На въезде в Киев патрульные потушили пассажирский автобус.
Инцидент произошел днем 25 февраля возле стационарного поста, сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Инспекторы заметили пламя и облако дыма в задней части автобуса "VDL BUS", который остановился на обочине.
"Патрульные Александр Пашко и Александр Мазур бросились на помощь. Они эвакуировали пассажиров из салона автобуса, а затем с помощью огнетушителей погасили огонь. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал", - говорится в сообщении.
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По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка.
В Виннице 33-летняя беременная пыталась прыгнуть с моста в реку. Ей помешали неравнодушные и четверо патрульных.
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