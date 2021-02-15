Патрульные остановили водителя, который был в прединсультном состоянии

Больной водитель управлял грузовиком ГАЗ. Фото: Suspilne

На окраине Одессы полицейские остановили грузовик, которым управлял водитель в прединсультном состоянии.

Патрульные на стационарном посту "Дачное" обратили внимание на грузовой автомобиль ГАЗ. Он ехал с нарушением правил дорожного движения, сообщает Управление патрульной полиции в Одесской области.

Водитель не отреагировал на требование остановиться. Инспекторы догнали и остановили автомобиль.

"Общаясь с патрульными, водитель сообщил, что плохо себя чувствует. Полицейские оказали мужчине необходимую помощь и вызвали "скорую". Осмотрев водителя, медики отметили, что человек находится в предынсультном состоянии", - рассказали в управлении.

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Мужчину отстранили от управления автомобилем и вызвали на место другого водителя.

В городе Вишневое Киевской области в ДТП сошлись 5 автомобилей. Авария произошла в понедельник утром, 15 февраля, сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.