Патрульная погибла на дежурстве

На Полтавщине погибла патрульная при исполнении служебных обязанностей. Фото: .rbc.ua

2 октября около 16 часов на Лубенском патрульном посту на Полтавщине погибла сотрудница патрульной полиции 35-летняя Марина Фетч.

Об этом журналистам Gazeta.ua стало известно из собственных источников.

Погибла женщина при исполнении служебных обязанностей. Проверяла "маршрутку" на посту. В это время в транспорт врезался другой автомобиль. Во время столкновения патрульная травмировалась и погибла на месте. Известно, что ей было около 30 лет. У нее остался маленький ребенок.

В полиции подтвердили, что трагедия произошла, однако подробности не сообщают.

"Сейчас туда направилось областное руководство. Выясняют ситуацию и все обстоятельства ", - пояснил по телефону пресс-секретарь Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

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