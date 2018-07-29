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воскресенье, 29 июля 2018 21:51

Пассажирский поезд сбил на переезде автомобиль

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Пассажирский поезд сбил на переезде автомобиль
Поезд сбил на переезде автомобиль. Фото: ЕРА

В Киевской области пассажирский поезд, следовавший в Бердянск из столицы, на переезде сбил машину.

Водитель автомобиля не успел проехать перед поездом, сообщил в своем Facebook журналист Александр Рудоманов.

"Поезд до сих пор стоит с пассажирами", - отметил он.

Пока неизвестно о пострадавших.

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Ранее на станции Пологи Запорожской области произошла авария с участием локомотива и пассажирского поезда, пострадали 26 человек, среди которых ребенок.

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