Пассажирский автобус попал в масштабное ДТП

Масштабное ДТП на Хмельнитчине. Фото: полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области в восемь часов утра вблизи села Вербка Летичевского района рейсовый автобус сообщением Познань-Скадовск попал в ДТП, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz. Пострадали водитель автобуса и пассажирка Volkswagen. Об этом сообщают в полиции.

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"На трассе произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg с Mercedes-Benz и рейсовым автобусом, который двигался по маршруту Познань-Скадовск. Травмы получил водитель автобуса и пассажирка Volkswagen Touareg. Им оказывается медицинская помощь. В автобусе на момент столкновения находилось 50 пассажиров, все они граждане Украина ", - говорится в сообщении.

С пассажиров за медицинской помощью никто не обращался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

24 ноября вблизи села Бутенки на Полтавщине произошло ДТП, где погиб водитель.