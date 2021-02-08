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понедельник, 08 февраля 2021 11:01

Пассажирский автобус не разминулся с грузовиком: есть пострадавшие
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В Харькове столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Пострадали пассажиры автобуса, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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В Харькове столкнулись пассажирский автобус и грузовик
Фото: [email protected]_kh_region
Пострадали пассажиры автобуса
Пострадали пассажиры автобуса

"Информация о ДТП на улице Олимпийской поступила в полицию утром 8 февраля. По адресу произошло столкновение грузовика КамАЗ под управлением 36-летнего водителя и пассажирского автобуса БАЗ под управлением 63-летнего водителя. В результате аварии травмы получили 3 пассажира общественного транспорта. С ссадинами и ушибами 51 и 38-летних пострадавших доставили в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

В Одессе в поселке Котовского пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В результате повреждения получили 7 автомобилей.

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Дата
08
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