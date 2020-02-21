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пятница, 21 февраля 2020 12:19

Пассажиров поезда Киев-Москва отправили на карантин

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Пассажиров поезда Киев-Москва отправили на карантин
В поезде у китаянки поднялась температура. Фото: Укринформ

В Брянске китаянку с высокой температурой сняли с поезда Киев-Москва и направили в инфекционную больницу.

Остальных пассажиров вагона, в котором она ехала, направили на карантин в Брянскую горбольницу, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Брянской обл. Людмилу Трапезникову.

"Гражданку Китая с высокой температурой, которая ехала в поезде Киев-Москва, сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу. Остальных пассажиров вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направили на карантин в Брянскую городскую больницу", - сообщила она.

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Больше информации обещают предоставить во второй половине дня.

19 февраля в китайской провинции Хубэй резко упало количество больных на коронавирус. За прошедшие сутки от него умерло 108 человек. А вот количество новых случаев заболевания уменьшилось в разы: в течение дня здесь зафиксировали 349 больных.

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