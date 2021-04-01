Пассажир "сдал" в руки патрульным пьяного таксиста: момент попал на видео

Мужчина сел в салон и услышал запах алкоголя Фото: pixabay.com

В Сумах пассажир помог патрульным задержать пьяного таксиста.

Он сел в салон и услышал резкий запах алкоголя, сообщили в патрульной полиции Сумской области.

"Заявитель рассказал инспекторам, что, дождавшись такси, он сел в машину и уже через несколько минут понял, что что-то не так. В салоне был ощутим сильный запах алкоголя. Да и поведение самого водителя было странным. Пассажир сразу же попросил мужчину остановиться и сообщил о событии на линию 102.

Транспортное средство, его водителя и заявителя стражи порядка обнаружили на ул. Горького. Пообщавшись с водителем, опасения заявителя подтвердились. Он действительно имел явные признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

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43-летний нарушитель согласился пройти освидетельствование на месте остановки. Норма алкоголя в его крови была превышена в 13 раз.

Мужчину от управления отстранили и составили на него административный протокол.

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