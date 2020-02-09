Парень выпал с седьмого этажа и выжил

23-летний парень остался жив после падения с седьмого этажа Фото: Информатор

На проспекте Героев в Днепре парень упал с с седьмого этажа многоэтажки и остался жив.

Инцидент произошел в доме №10, сообщает "Информатор".

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На место происшествия прибыла карета скорой помощи. Пострадавшему оказали первую помощь и отправили в больницу Мечникова.

По предварительным данным, парню 23 года. Сейчас полиция рассматривает несколько версий случившегося - от несчастного случая до попытки совершить самоубийство.

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