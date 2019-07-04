Падение военного самолета на Харьковщине: у следствия есть три версии

Следствие назвало версии крушения военного самолета в Харьковской области. Фото: "Армия Inform"

Следствие рассматривает три версии падения учебного реактивного самолета в Харьковской области.

Об этом сообщил первый заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

"Расследование падения реактивного самолета Л-39 во время учебного полета проводится по статье УК Украины, связанной с нарушением правил полетов или подготовке к ним. Пока рассматриваются три версии падения самолета: техническая неисправность аппарата, отказ двигателя и ошибка пилота", - отметил Зубко.

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На месте падения самолета работает специальная комиссия - проводятся экспертизы.

Самолет разбился во время выполнения курсантом III-го курса Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета.