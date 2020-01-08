Падение самолета в Иране: назвали точное количество пассажиров

В Иране разбился украинский самолет. Фото: isna.ir

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", разбившегося в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа", – говорится в сообщении.

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По поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО создан оперативный штаб. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января через 8 мин. после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.