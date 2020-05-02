Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы

Самолет упал из-за ошибки пилота. Фото: "5 канал"

Предварительной версией крушения самолета в Днепре является ошибка пилота.

Пилот не справился с управлением, когда заходил на посадку. Обстоятельства падения выясняют правоохранители, передает "5 канал".

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"Спасателями был ликвидирован пожар, где-то около 30 минут для этого понадобилось. Еще до прибытия спасателей двое мужчин были эвакуированы из этого самолета. Они погибли. Относительно обстоятельств самого события - предварительно известно, что пилот не справился с управлением и при заходе на посадку на втором круге упал за пределами взлетно-посадочной полосы", - сообщила пресс-секретарь ГУ ДСНС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

1 мая в Днепропетровской области произошла авария одномоторного самолета "Груман". Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. Погибли два человека.