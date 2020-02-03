Падение блоггеров в шахту: спасатели рассказали подробности

Фото: dp.dsns.gov.ua

Мужчины, которые упали в вентиляцию заброшенной шахты по ул. Летчиков в Кривом Роге, погибли. Их тела подняли на поверхность утром 3 февраля.

Обоим погибшим было около 30 лет, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

"Группа из 5 человек запланировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, 2 мужчин с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь. Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались", - сказано в сообщении.

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Тела погибших обнаружили сотрудники горноспасательного подразделения на глубине 550 м.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

Трагедия произошла в ночь на 3 февраля. 2 мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты. Они были в группе из 5 экстремалов-блоггеров.