Пациентов психбольницы заставляли бесплатно работать на предпринимателя

Пациенты работали на сына директора психбольницы. Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области пациентов психоневрологического интерната использовали как рабочую силу.

"Правоохранители установили, что заведующая хозяйством интерната регулярно предоставляла местному предпринимателю, который является ее сыном, пациентов заведения в количестве 5-10 человек для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ", - говорится в сообщении.

Так во время одного из обысков на территории предприятия работники полиции зафиксировали факт пребывания там 5 пациентов интерната, которые в то время занимались пересеиванием зерна.

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"Сейчас досудебное расследование продолжается. Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении. Также следователи проверяют других должностных лиц интерната на причастность к этому преступлению", - отметили в полиции.

В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ. За это получал деньги.