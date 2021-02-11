Озвучили основные версии загадочной гибели 15-летнего парня

В Харькове нашли мертвым пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. У парня пробит затылок. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты. Фото: hk.npu.gov.ua

В деле о гибели 15-летнего Антона Логвинова в Харькове следователи рассматривают 3 основные версии. Это - убийство кем-нибудь из знакомых - друзей, родственников, соседей; убийство посторонним человеком на почве внезапно возникших неприязненных отношений; несчастный случай.

В деле назначено 5 экспертиз, пишет Telegram-канал ВЕХА.

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Подробности будут известны после окончания всех экспертиз, а также собранных показаний.

Полицейские уже опросили одноклассников умершего, родственников.

Антон Логвинов исчез вечером 8 февраля - вышел из дома и не вернулся. Его круглосуточно искали почти полтысячи человек. Тело нашли через 2 дня под мостом недалеко от дома. У парня пробит затылок. Окончательную причину смерти устанавливают эксперты.