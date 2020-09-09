Ответчик по делу зарезался в суде: рассказали новые подробности

В Запорожской области во время заседания суда 52-летний мужчина всадил себе в живот нож. Фото: facebook.com/Акимовский районный суд

Иужчина, который вонзил себе в живот нож во время заседания в Акимовсокм райсуде на Запорожье, - умер в реанимации в тот же день. Врачи говорят, что он потерял более 3 л крови.

Трагедия произошла во время рассмотрения обычного хозяйственного дела. Мужчина порезал себя прямо на глазах судьи.

"Он повернулся к истице, женщина закричала. Я увидела нож в руках у мужчины и увидела, как он нанес себе удар живот", - вспоминает судья Акимовского районного суда Светлана Федорец, передает ТСН.

Николай с Ириной жили вместе почти 20 лет. Мужчина работал на строительстве и часто был в разъездах. Несколько месяцев назад женщина сообщила, что жить вместе больше не хочет и пыталась выписать его из квартиры. Для него, говорят соседи, это стало настоящим шоком.

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В тот день в суде мужчина еще раз пытался помириться с женой. Через громкую ссору заседания вынуждены были прервать. После этого мужчина нанес ранения себе и бросился на женщину, но сил не хватило - потерял сознание. Работники суда вспоминают, что в тот день мужчина длительное время ходил по помещению, был у комнаты судей, зала и у канцелярии. Причинить вред мог в любой момент.

В здание может зайти практически кто угодно и принести с собой, что угодно. Подразделений, которые должны осуществлять охрану и досмотр граждан, здесь нет. Поэтому обычно металлодетектор просто выключают, чтобы не мешал работать, говорит пресс-секретарь суда.

Через реформирование охраны в судах нет уже 2 года. У полиции эту функцию забрали, а другим службам еще не передали. Сейчас из более 20 судов бойцы осматривают посетителей только в 3-х.

Инцидент произошел 7 сентября во время рассмотрения гражданского дела в Акимовском райсуде. 52-летний мужчина во время заседания суда всадил себе в живот нож. После этого он бросился на истицу. Но та выбила нож из рук нападавшего. Мужчину доставили в Акимовскую центральную районную больницу.