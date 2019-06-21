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пятница, 21 июня 2019 17:51

Отсутствие успешных расследований преступлений против журналистов свидетельствует о системной безнаказанности - НСЖУ

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Отсутствие успешных расследований преступлений против журналистов свидетельствует о системной безнаказанности - НСЖУ
Правоохранители не готовы к открытому диалогу, по мнению председателя НСЖУ Фото: facebook.com/profile.php?id=100005865828745

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко констатировал, что сегодня ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайно трагична.

На пресс-конференции, организованной Национальным союзом журналистов Украины 21 июня говорилось о том, что "индекс физической безопасности журналистов", который НСЖУ проводит совместно с партнерами, ежегодно фиксирует не менее 80 нападений на работников СМИ, пишет Украинская правда.

"К сожалению, на противовесов успешных дел расследование таких преступлений, что дает нам право говорить о системном безнаказанность", - говорит Томиленко.

Правоохранители не готовы к открытому диалогу, по мнению председателя НСЖУ. Убийство Комарова Сергей Томиленко назвал "преступлением против всех журналистов в целом". Призвал коллег к солидарности, чтобы темы защиты журналистов и преступлений против работников СМИ активно освещались.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева напомнила о других резонансных не раскрыты правоохранителями убийства журналистов.

"Прошло почти 3 года, но обстоятельства смерти Павла Шеремета нам до сих пор не ясны. Официальное следствие не менее 5 версий, но ответа на вопрос, кто убил Павла, нет. Так же мы не знаем, кто был заказчиком убийства Георгия Гонгадзе", - отметила она.

Мусаева призвала черкасских журналистов создать инициативу и приложить максимум усилий, чтобы убийство Вадима Комарова не оставалось не раскрытым.

"Ведь, если мы не будем знать ответы на такие вопросы, эта безнаказанность будет повторяться и в дальнейшем", - отметила она.

Медиа-юрист, секретарь НСЖУ Валерий Макеев высказал подозрение, что это убийство может остаться не раскрытым.

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"Вчера констатируем убийство журналиста - и только вчера появляется фоторобот. Если он уже есть, то должно быть доступным для общественности, сразу, когда появляется. Следствие предоставлять доступ к определенным вещам, когда речь идет о столь резонансное преступление. Опять же "под дату" появляется мощное руководство, которое возглавляет следственную группу. Но почему это не было сделано сразу после нападения? Шанс, что это дело будет доведено до конца ничтожно малый ", высказал мнение Макеев.

4 мая председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко сообщил о жестоком избиении известного черкасского журналиста Вадима Комарова. После нападения Комаров находился в реанимации в очень тяжелом состоянии. Его прооперировали, после чего Комаров впал в кому. По факту нападения на Комарова полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), затем переквалифицировала в ст.115 УК (покушение на умышленное убийство). В ночь на 20 июня Комаров умер, не выходя из комы. Правоохранители с разрешения следственных обнародовали фоторобот человека, вероятно напал на Комарова.

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Дата
21
июня

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