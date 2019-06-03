Отстранили руководителей подразделения полиции в Переяслав-Хмельницком

В Переяслав-Хмельницком полицейские убили 5-летнего ребенка. Фото: ТСН

Руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика Кирилла, которого ранили полицейские.

Сейчас принимаются решения относительно их дальнейшего пребывания в органах полиции, говорится в сообщении на сайте МВД.

"Хочу выразить глубокое соболезнование родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как папа – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то же время как руководитель Национальной полиции – уверяю, что мы максимально будем содействовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на самое жесткое наказание для виновных", – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Подозреваемые в смертельном ранении мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

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В Переяславе-Хмельницком Киевской области 31 мая 5-летний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Полиция в порядке статьи 208 УПК задержала подозреваемых. После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. Состояние потерпевшего было крайне тяжелым - он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В понедельник, 3 июня, в больнице Киева Кирилл умер. Киевская областная прокуратура изменила подозрения двум полицейским с переквалификацией содеянного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что подозрения будут вручены двум полицейским 4 июня в Голосеевском райсуде в 9:00.