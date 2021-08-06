Отставка Крищенко: министр МВД прояснил ситуацию

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко пока не уволен.
Он продолжает выполнять свои обязанности. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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"Он в полной мере выполняет свои обязанности, которые он должен выполнять", - заявил он, передает РБК-Украина.
При этом он не уточнит причины, по которым Крищенко отсутствовал на координационном совещании правоохранительных органов в пятницу.
Начальник главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко подал в отставку. Такую информацию 5 августа сообщили источники в МВД. Якобы написал рапорт, потому что уходит на пенсию. Официальной информации пока нет.
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