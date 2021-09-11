Отравление в Хмельницком: количество пострадавших возросло

В разные медучреждения обратилось 92 детей. Фото: ua.news

Количество детей, которые отравились в пищеблоке учебного заведения в Хмельницком, выросло до 92.

Следователи устанавливают состояние здоровья других детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По состоянию на 18:00 10 сентября в различные медицинские учреждения обратились 92 детей из учебного заведения с диагнозом острое отравление", - говорится в сообщении.

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О первых 4 случаях госпитализации детей сообщили 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных детей и детей, которые лечатся дома, постоянно растет.

По факту массового отравления в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Учебное заведение временно перешел на дистанционную форму обучения.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также взяли пробы пищи и продуктов.

19 человек, из которых 18 детей, заболели после празднования Дня знаний в одном из заведений села Загвиздя Ивано-Франковской области. Предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит.