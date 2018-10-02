Отрадный в дыму: в столице горел ангар с автомобилями

На столичном предприятии произошел пожар. Горел ангар с автомобилями.
Возгорание произошло около 16:33 на Отрадном проспекте, 95. Пожар возник в 1-этажном металлическом ангаре с авто на площади 150 кв. м.
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К ликвидации огня привлекли 7 единиц основной и специальной техники и 35 человек личного состава, сообщают в ГСЧС Киева. В 17:27 пожар был локализован.
Обстоятельства пока неизвестны. Погибших и травмированных нет. Работают следователи.
В море взорвался паром с сотнями пассажиров на борту. Всех пассажиров эвакуировали в безопасное место.
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