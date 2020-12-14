Отказали все внутренние органы: в смерти музыканта обвиняют врачей

В Тернополе умер гитарист кавер-команды Gunz Live Band 33-летний Валерий Илькив. Это произошло из-за халатности медиков, говорят друзья. Фото: tenews.org.ua

В Тернополе умер гитарист кавер-команды Gunz Live Band 33-летний Валерий Илькив.

Его не стало 13 декабря. Это произошло из-за халатности медиков Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи, по словам друзей.

"Есть вопрос к врачам. Уголовное производство открыто", - рассказал политик и спортсмен Игорь Побер, передает TeNews.

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Музыканту поставили неправильный диагноз и не прооперировали. У него отказали все внутренние органы, сообщила адвокат из Киева Лариса Криворучко.

"Валерия Илькива доставили в больницу скорой помощи 9 декабря он нуждался в срочной операции. Врачи установили ошибочный диагноз и решили не делать экстренную операцию", - рассказала адвокат.

Семья музыканта пытается найти виновных в его смерти и привлечь их к ответственности. Следователи открыли уголовное производство. Тело изъяли.

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