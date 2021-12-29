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Отказала в сексе: 80-летний итальянец зарезал жену-украинк

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Отказала в сексе: 80-летний итальянец зарезал жену-украинк
В Италии 80-летний мужчина убил жену-украинку из-за ревности. Фото: gds.it

В итальянском городе Фанано-ди-Градара 80-летний местный житель убил 61-летнюю жену-украинку. Признался, что четырежды ударил ножом женщину из-за отказа в интиме.

Трагедия произошла в ночь на 26 декабря, сообщает Giornale di Sicilia.

Также по данным издания итальянец по имени Вито был безосновательно уверен в том, что его жена Наталья Киричок, прожившая в Италии более 20 лет, изменяет ему.

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После убийства пенсионер провел ночь дома вместе с телом жены. На следующий день вышел на прогулку с собакой и пообедал, выпив много вина. В тот же день мужчина признался в преступлении своему знакомому, но тот не поверил ему. Впоследствии Вито позвонил в ресторан, где работала Наталья. И сообщил, что женщина больше не выйдет на работу, потому что он убил ее.

После того, как в дом итальянца приехала полиция, он сразу признался в содеянном. Вито арестовали по подозрению в убийстве и отправили под стражу.

Как сообщает издание, защита подозреваемого пытается отметить то, что итальянец подвергся внезапному нападению, которое "возникло из-за того, что его жена отказала ему в половом акте". При этом они не исключают, что потребуют проведения психиатрической экспертизы.

В итальянском городе Римини 68-летний Джованни Лагвардия жестоко убил жену-украинку, 61-летнюю Веру Мудрую. Женщина была родом из Каменец-Подольского. В паре с итальянцем была 18 лет. Женщина хотела развестись из-за его измены и в день убийства должна была идти к адвокату.

Муж расправился с ней, ударив молотком по голове. Тело жены оставил в квартире и скрылся, но затем позвонил в полицию.

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