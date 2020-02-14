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пятница, 14 февраля 2020 11:11

Отец-одиночка развращал дочерей-близняшек

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Отец-одиночка развращал дочерей-близняшек
В Коростышеве на Жиомирщини арестовали 37-летнего мужчину, которого подозревают в развращении 6-летних дочерей. Фото - Главком

В Коростышеве Житомирской области арестовали 37-летнего отца-одиночку.

Его подозревают в развращении 6-летних дочерей-близняшек, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. .

"Отец-одиночка, на которого возложены обязанности по воспитанию и попечительству о двух малолетних детей-близнецов, совершал развратные действия в отношении своей 6-летней дочери", - говорится в сообщении.

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Следствие допускает, что мужчина мог развращать и второго ребенка.

Мужчина будет находиться под стражей ближайшие 2 месяца. Детей передали бабушке, решается вопрос об установлении над ними опеки.

Следствие по делу продолжается.

В Днипре следователи разоблачили 60-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетних и делал детскую порнографию. На протяжении нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей.

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14
февраля

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