Отец убитого тирана требует у подозреваемой заплатить его долги

Марина Полях с Днепра на снимке с адвокатом Юлией Сегед (на фото слева). Женщина два месяца пробыла под круглосуточным домашним арестом по подозрению в умышленном убийстве. Позже мера пресечения ей отменили. Фото: facebook.com/YULIYA SEGEDA

В Днепре судят Марину Полях, убившую сожителя после многолетнего домашнего насилия.

На днях состоялось заседание, на котором отец убитого подал иск на возмещение моральной компенсации. Об этом рассказала адвокат женщины Юлия Сегеда.

"Отец погибшего подал иск о возмещении материального и морального вреда. Отметил, что он - наследник и получит в наследство не только имущество сына, но и долги. И хочет, чтобы Марина рассчиталась с долгами его сына", - рассказала Юлия Сегеда.

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Она отметила, что долг у убитого появился в 2005 году, когда его осудили за умышленное убийство.

"В этом деле мать убитого получила решение о взыскании издержек, которые до сих пор не возместили. И сейчас отец хочет, чтобы Марина заплатила за это убийство", - написала Юлия Сегеда.

В Днепре в умышленном убийстве сожителя обвиняют 32-летнюю Марину Полях. Женщина два года страдала от издевательств 34-летнего Дмитрия. 38 раз обращалась в полицию, но помощи так и не получила. За нож ухватилась во время очередного нападения. Дмитрий трижды судим. 10 лет отсидел за умышленное убийство, вторая судимость - за нарушение условий досрочного освобождения. Третья в прошлом году - за мошенничество. Получил два года условно.