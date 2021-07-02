Отец с 9-летним сыном погибли в поле

В Одесской области 9-летний мальчик и его 49-летний отец погибли в заброшенном колодце. Фото: od.npu.gov.ua

В селе Казацкое Одесской области 9-летний мальчик и его 49-летний отец погибли в заброшенном колодце.

Мальчик исчез накануне. А отец сам пошел его искать. Когда доставал - тоже потерял сознание и упал в яму, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина нашел сына в заброшенном колодце с мусором. Решив достать его, отец потерял сознание. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, из-за недостатка кислорода от продуктов гниения. Тела погибших обнаружили местные жители и сообщили в полицию и спасателям. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти", - рассказали в полиции.

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В тот день многодетная семья пасла скот на пастбище возле села. Младший сын обганял коров и исчез. Родители бросились его искать, рассказал Gazeta.ua местный житель Виктор Долготер.

"Они же не убились, а задохнулись. Кто знает, что там в той яме - или ядохимикаты, или мазут. Там трава высокая. Мальчик мог не увидеть ямы. А отец, как нашел его, тоже прыгнул с лихорадки, хотел сына спасти", - рассказал Долготер.

В деле разбираются следователи. Открыли уголовное производство.

В одном из сел Старобельской общины в Луганской области мужчина обнаружил в канализации тела родственников. Погибшими являются 49-летний мужчина и 42-летняя женщина. Подозревают, что они погибли во время проведения хозяйственных работ во дворе.