Отец нашел в петле 16-летнего сына

В Виннице повесился 16-летний парень. Его в петле нашел отец. Фото: Billy Curtis via flickr.com

В Виннице покончил с собой 16-летний парень, который гостил у бабушки. Его нашел в петле в хозяйственном помещении отец утром 26 апреля.

Известно, что отец и сын проживали на территории Липовецкой территориальной общины. Мать подростка умерла, пишет 24.vn.ua.

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Тело парня отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие продолжается, причины такого поступка юноши еще устанавливаются.

Дело расследуют как умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

В деле о самоубийстве 15-летней школьницы из Запорожья есть продолжение. В связи с обнародованием якобы предсмертной записки девушки, уголовное производство переквалифицировано на статью "доведение до самоубийства". Поэтому назначены новые экспертизы, ведется работа с учителями, одноклассниками и родными школьницы.