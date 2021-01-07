Отец купал 12-мисячнго сына и утопил его

В Кривом Роге на Днепропетровщине утонул 12-месячный мальчик. Его спасают медики городской больницы №8.
Трагедия произошла вечером 6 января, когда отец купал малыша, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.
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По словам матери ребенка, она не знает, что именно произошло. Она обнаружила ребенка без сознания.
Мальчик находится в отделении реанимации, полиция выясняет обстоятельства происшествия и общается с родителями.
В Харькове годовалый мальчик утонул в ванной. Как отмечается, малыша оставили без присмотра.
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