Отец купал 12-мисячнго сына и утопил его

На Днепропетровщине отец купал 12-месячного сына и утопил его. Фото: depo.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине утонул 12-месячный мальчик. Его спасают медики городской больницы №8.

Трагедия произошла вечером 6 января, когда отец купал малыша, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ванне утонул ребенок: следователи выясняют детали

По словам матери ребенка, она не знает, что именно произошло. Она обнаружила ребенка без сознания.

Мальчик находится в отделении реанимации, полиция выясняет обстоятельства происшествия и общается с родителями.

В Харькове годовалый мальчик утонул в ванной. Как отмечается, малыша оставили без присмотра.