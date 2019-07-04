Отец, которий убил 7-летнего сына, может получить пожизненное

Под Харьковом судят мужчину, который убил своего сына. Фото с открытых источников.

Изюмская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя поселка городского типа Шевченково, который, по жестоко расправился с семилетним сыном.

В конце февраля 2019-го мужчина "воспитывал" своих малолетних детей. По мнению отца, семилетний мальчик и восьмилетняя девочка плохо себя вели и не слушались. Брань перешла в драку. Обвиняемый схватил сына и швырнул его на металлическую стойку кровати. Ребенок ударился теменной частью головы. Почти сразу травмированный мальчик начал жаловаться на сильную боль. Его тошнило, ему было трудно ходить, потому что его шатало, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Однако "воспитатель" не вызывал скорую и запрещал делать это жене. Ребенок слабел и не вставал с постели.

Лишь на пятые сутки к семье пришли гости. Они увидели, что с ребенком не все в порядке и вызвали врачей.

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Сейчас отец находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Следует отметить, что семья погибшего первоклассника состояла на учете в местной службе по делам семьи и молодежи. Глава семьи уже имел судимость за нанесение тяжких телесных повреждений старшей дочери. Когда девочке еще не исполнилось четыре года, отец также воспитывал ее побоями. Он несколько раз ударил дочь в живот. Она получила травму в виде разрыва одного из внутренних органов.

В Витовском районе Николаевской области 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 8-летней родственницы. О возможном насилие полицейским сообщили из больницы. Туда мать увезла девочку на осмотр, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.